Gözler Fitch'in Türkiye kararında; ekonomistlerin öngörüsü ne?

Merkez Bankası'nın bu haftaki PPK toplantısının ardından piyasalarda gözler "Küresel Kredi Görünümü" raporunda küresel olarak kredi notlarının görünümünün geçen yıla göre daha zayıf olduğunu belirten Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'e çevrildi.

Fitch, 20 Ağustos'ta Türkiye’nin 'BBB-' olan kredi notunu teyit ederken ‘durağan’ olan görünümünü ‘negatif’e çekmişti. Kredi derecelendirme kuruşu Türk bankalarının 2017 görünümünü de negatife düşürmüştü.

Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir, Bloomberg HT'ye not indirimi olması haklinde kur ve borsaya etkisi olacağını, not indirimi olmamasının ise piyasada daha yüksek etkiye neden olabileceğini söyledi. Pamir "Fitch kararına dair çok net şekilde beklenti oluşmuş değil. Not indirimi ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülse de indirmeme ihtimali de yüksek. Bir not indirimi gelmesi durumunda kur ve BİST'te etkisi mutlaka olacak. Not indirimi gelmezse daha yüksek etki olabilir" değerlendirmesini yaptı.

"Notumuzu indirebilir"

Gedik Private Varlık Yönetimi Direktörü Taner Özarslan Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirmesini bekliyor.



Özarslan "Fitch görünümü de negatif olarak izleyebilir. Bu durumda Türkiye'den bir mktar daha para çıkışı olur ama Moody's'de olduğu kadar olmaz. Çünkü orada yatırım yapılabilir özelliği kaybettik ve yaklaşık 15 milyar dolar civarında fon çıkışı olmuştu." diye konuştu. Özarslan not indiriminin Döviz kurunda da ekstra bir etki yaratmayabileceğine dikkat çekti.

"Lira üzerinde etkili olur"

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy "Yarın akşam saatlerinde açıklanacak Fitch kararının lira üzerinde etkili olmasını beklediğimizi hatırlatalım. Piyasa beklentisi ve tahminimiz not indirimi gelebileceği yönünde. Fakat beklenmesine rağmen not indirimi yapılması durumunda lirada Pazartesi günü olumsuz bir etki görülebileceğini not etmekte fayda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

BGC Partners Başekonomisti Özgür Altuğ, "Fitch %70 oranla notumuzu indirebilir. Ama Rusya örneğini de unutmamak lazım. Tüm kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'nın notunu indirirken Fitch hala yatırım yapılabilir kategorisinde tutuyor. Bu ihtimal var ama bu ihtimal giderek azalmış durumda." dedi.

Altuğ, olası bir indirimin fiyatlamalara etkisine dair ise "MB'nin gerekeni yaptığı bir günde Fitch haberinin bir miktar ayarlaması olur ama onun dışında majör bir etkisi olmaz. Ama gün çok önemli" diye konuştu.

Stratejist Yeliz Karabulut Fitch'in pas geçme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek "beklentiler daha çok not indirimi yönünde. Not indirimi %80 fiyatlanmış görünüyor. Eğer not indirimi yapmazsa piyasaya olumlu olarak yansır." dedi.

"Bir kademe indirebilir"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, AA'ya üç ana kredi derecelendirme kuruluşu arasında yakın geçmişte Türkiye'yi en olumlu değerlendiren kurumun Fitch olduğunu hatırlattı.

"Yarın Fitch'in üçte iki olasılıkla kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altına çekmesini bekliyoruz." diyen Yılmaz, bu aşamada görünüm ve gözden geçirmenin açıklamalarının önem kazanacağını vurguladı.

Yılmaz, Fitch'in nasıl bir görünümde ülkeyi takip edeceği kararının piyasa etkisini belirleyeceğini ifade etti.

Piyasanın şu anda bir kademe not indirimi ve durağan görünümü fiyatladığını belirten Yılmaz, "Çünkü önceki hafta Fitch yetkililerinin risklere yönelik açıklamasına kur tepki vermedi. Düşük bir olasılık olsa da eğer negatif görünüm ya da iki kademe not indirimi ile karşılaşırsak piyasada risk algısının ciddi şekilde kötüleştiğini görebiliriz." dedi.

"Not indirimi fiyatların içinde"

Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, AA'ya yaptığı değerlendirmede genel kanının Fitch'in notu indireceği yönünde olduğunu ve bu sebeple not indirimi gelmesi durumunda kimsenin şaşırmayacağını ifade etti.

Bu yönde bir beklenti olduğundan, piyasada kısa vadede olumsuz tepki verse de uzun sureli bir olumsuzluk görülmeyeceğini söyleyen Kanlı, "Ekonomide, bankacılık sektörü üzerinden, kredi kanalı üzerinden, bir etkide bulunabilir ancak bu sınırlı olur. Not indirimi hali hazırda finansal fiyatlar içinde." dedi.

Kanlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yatırım yapılabilir kredi notu veren tek kuruluş olarak kalmak onların işlerinin işleyişi için de gerçekten çekici olur. Ancak Fitch'in, TCMB'nin kararını olumsuz yönden değerlendireceğini düşünüyorum. TCMB'nin kararı not indirimi olasılığını güçlendirdi. Neden? Çünkü son üç yılda enflasyonun yüzde 8'in üzerinde kaldığı, önümüzdeki dönemde yıllık enflasyonun yüzde 10'a varacağı ve yıl sonunda da yüzde 8,5 civarında olması beklenen bir ülkede, politika faizinin neden ısrarla yüzde 8'de tutulduğunu ve hatta kullanımdan kaldırıldığına makul bir açıklama getiremez. Fitch, bunu kurum bağımsızlığı ile ilintilendirebilir."

Piyasayı nasıl etkiler?

Kanlı, yine de not indirim ihtimalinin yüksek olduğunu ancak piyasa için bir sürprizin ortaya çıkması olasılığının da gözardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Böyle bir durumda piyasanın tepkisinin olumlu yönde sert olacağını vurgulayan Kanlı, "Böyle bir karar, tahvil faizlerinde düşüş, TL'de değer kazancı ve Borsada olumlu havanın desteklenmesi sonucunu doğurur." dedi.

Fitch, Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke konumunda tutan tek büyük derecelendirme kuruluşu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmişti.