Gözler Fed'in faiz kararında; Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

T24 Ekonomi Servisi

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün Türkiye saati ile 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalarda beklenti Fed'in 50 baz puan faiz artışına gideceği şeklinde gelişirken, Fed'in 9 trilyon dolarlık bilançosunun da azaltma kararının açıklanması bekleniyor.

ABD'de enflasyon yüzde 8,5'la 40 yılın zirvesinde seyrederken, bugün beklenen olası 50 baz puanlık faiz artışı bankanın 2000 yılından bu yana aldığı en sert faiz artırım kararı olacak.

Diğer yandan bazı kurumlar Fed'den 75 baz puanlık faiz artışını da fiyatlıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell Fed'in 15-16 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı ve her ay 95 milyar dolar olacak şekilde bilanço daraltımı kararının uygun olacağını ifade etmişti.

Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Fed'in faiz artırımı Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan piyasalardan ciddi para çıkışlarına sebep olurken, Fed'in "doların patronu" olması sebebiyle alınan kararlar tüm dünyadaki dolar arzını önemli ölçüde etkiliyor.

Öte yandan artan enflasyon ve Fed'den gelen şahin açıklamaların etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri de geçtiğimiz gün 2018'den bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine tırmandı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte doların faizinin artması ve arzının düşerek değerinin yükselmesi, Türkiye gibi yüksek döviz ihtiyacı olan ülkelerin cari açığını ve borçlanmayı finanse etmesini daha maliyetli hale getiriyor.

Diğer yandan pek çok ekonomist bu dönemde Merkez Bankası'nın eksi rezervleri nedeniyle süreci kontrol altında tutmasının daha da zor olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.