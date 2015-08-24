Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis Başkanı Yılmaz arasındaki görüşme başladı

7 Haziran seçimlerinin ardından hükümet kurmak için tanınan 45 günlük sürenin sona ermesiyle birlikte erken seçim süreci resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116. maddesi gereği Meclis Başkanı İsmet Yılmaz ile görüştükten sonra seçimin yenilenmesi kararı alacak. Karar önce resmi gazetede yayımlanacak. Ardından da 5 gün içinde geçici hükümet kurulacak. Türkiye ilk kez, geçici hükümet ile seçime gidecek.

CHP ve MHP, seçim hükümetinde yer almayacağını açıkladı. Geçici hükümet AKP, HDP ve Bağımsızlardan oluşacak.

Hükümeti kurma süreci 9 Temmuz'da başlamıştı. Görevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP ve MHP liderleri ile HDP Eş Genel Başkanları ile görüştü. Ardından da CHP ile istikşafi görüşmeler başladı. Ancak AK Parti-CHP koalisyonu kuralamadı.

Başbakan, CHP ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ikinci kez bir araya geldi. Ancak bu görüşme de sonuçsuz kalınca, Davutoğlu sürenin dolmasına 5 gün kala görevi Erdoğan'a iade etti.