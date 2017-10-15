Gözler Barcelona'da: Katalan liderin yanıtı bekleniyor

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Katalonya Özerk Bölge Yönetimi'ne verdiği ültimatomun süresi yarın doluyor. Yarın TSİ 11.00'e kadar Katalan lider Carles Puigdemont'un 10 Ekim'de yaptığı konuşmada Katalonya'nın bağımsızlığını ilan edip etmediği sorusuna açıklık getirmesi gerekiyor.

Katalonya Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont, bugün Barcelona'da eski Katalan lider Lluis Companys'in General Francisco Franco'ya bağlı askerler tarafından 1940 yılında öldürülmesinin 77'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. İspanya Başbakanı Rajoy'un sorusuna nasıl bir yanıt vereceğini belirtmeyen Puigdemont, "zor ama umut dolu saatler" yaşandığını söylemekle yetindi.

Puigdemont "böyle bir yerde, böyle bir günde, almak zorunda aldığımız karar karşısında hükümetim barış ve demokrasiye olan bağlılığını yinelemek istiyor" şekilde konuştu.

Anayasa'nın 155'inci maddesi uygulanabilir

Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim'de yapılan referandumda seçmenin yüzde 90'ı bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Referanduma katılım oranı ise yüzde 43 civarında kalmıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen yapılan referandumun sonucu da yasa dışı olarak nitelendirilmişti.

Katalan lider Puigdemont, 10 Ekim'de bölge parlamentosunda yaptığı konuşmada "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya'nın bağımsızlık hakkı kazandığını" söylemiş, ancak "İspanya hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya aldığını" belirtmişti.

İspanya'da merkezi hükümet ise diyalog yerine Katalan hükümetine ültimatom vermişti. Katalan liderin yarın vermesi beklenen yanıtında, bağımsızlık ilan ettiklerini söylerse, Katalan yönetimine bu kararından dönmesi için 19 Ekim Perşembe gününe kadar süre tanınacak. Aksi takdirde, bölgesel yönetimlerin yetkilerinin elinden alınmasına olanak veren Anayasa'nın 155'inci maddesinin uygulanması söz konusu olabilecek.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, dün yaptığı açıklamada Barcelona'yı uyarmıştı. Madrid'in kesin bir yanıt beklediğine işaret eden Zoido, sadece "evet" veya "hayır" şeklindeki bir cevabın kabul edileceğini belirtmişti. Zoido, açık olmayan bir yanıt verilmesi halinde Madrid'in "önlemlere başvurmak zorunda kalacağını" kaydetmişti.

Puigdemont baskı altında

Katalonya'daki ayrılıkçı kesim içindeki ılımlı kanat, Puigdemont'un Madrid ile diyalog çağrısına destek veriyor. Ancak Katalonya'daki bölgesel hükümette yer alan solcu Halk Birliği Adaylığı (CUP) bağımsızlığın uygulamaya geçirilmesi için Puigdemont'a baskı yapıyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Katalonya'nın bağımsızlığına destek vermiyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Cuma günü yaptığı açıklamada, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmsi konusunda uyarıda bulunarak, sorunun çözümünde AB'nin arabulucu rol oynamayacağının altını çizmişti.

AP/AFP/dpa/JD/ÖA

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