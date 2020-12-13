Gözlemevi: Türkiye, İdlib'deki Serman gözlem noktasından çekildi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye’nin İdlib’in Serman köyündeki gözlem noktasından çekildiğini öne sürdü.

Türk askerlerinin Serman gözlem noktasından konvoy halinde çıktığını belirten SOHR, konvoyun İdlib kırsalına doğru yol aldığını kaydetti.

SOHR ayrıca Türk askeri konvoyunun çekildiği sırada Şam hükümet güçlerinin, M5 uluslararası yolunun Şam-Halep güzergahı üzerinde bulunan eski Türk gözlem noktası Gorani’ye Baas bayrağı çektiğini de belirtti. Böylece işgalci Türkiye Morik, Serakib yakınlarındaki Sinaa ve M5 yolu üzerindeki Gorani gözlem noktalarından tamamen çekilmiş oldu.

Öte yandan SOHR, Türkiye’nin daha önceden boşalttığı Şer Mihar, Reşidin, Serman, Kaptan El Cebel ve Mear Hetat gözlem noktalarını, bugün Şam güçlerine teslim etmeye hazırlandığını da duyurdu.