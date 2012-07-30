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Bilim / Teknoloji

Gözle yazı yazımanın yolu bulundu!

Bilim insanları göz kaslarını kullanarak yazmanın yolunu buldu

30 Temmuz 2012 11:04

Fransız bilim insanları göz kaslarını kullanarak bilgisayarda yazı yazabilmenin yolunu buldu.

Fransa’da Pierre ve Marie Curie Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırmada optik illüzyonları araştıran bilim insanları göz kaslarını kullanarak yazmanın yolunu keşfettiler.

Prestijli bilimsel araştırma kuruluşu CNRS’in direktörü Jean Lorenceau, kollarını ya da ellerini iletişim kurmak için kullanamayanların hayatlarını kolaylaştırabilecek buluş için “Bu ucu olmayan bir kalemle resim çizmek gibi” dedi.

 

Dakikada 30 harf

 

Pilot, sürücü ve cerrahlar için görsel kontrol sistemlerinde de kullanılması planlanan aletle özel eğitim almış kişiler göz kaslarını hareket ettirerek bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla yazabiliyorlar.


Sistemdeki harfler ve rakamlar kişinin görsel hafızasından yola çıkılarak şekilleniyor. Denekler göz hareketlerini bilgisayar ekranına aktaran küçük kızılötesi kameralar aracılığıyla dakikada 20 ila 30 harf yazabildiler. Daha önceki yıllarda bilimadamları elektrotlar aracılığıyla beyin dalgalarını kullanan deneklerin harf seçerek yazı yazmasını sağlamıştı. (Milliyet)

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