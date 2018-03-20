Gözetim altındaki düveye özgürlük yolu göründü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, 4 aylıkken yaralamalı trafik kazasına neden olan ve savcılığın talimatı ile gözetim altında tutulan 2 yaşındaki buzağı için AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz harekete geçti. Buzağı 19 ay tek başına kaldığı Büyükşehir Belediyesi\'ne ait barınaktan alınarak Atatürk Üniversitesi\'nin çiftliğine götürülerek oradaki diğer büyükbaşlarla birlikte yaşayacak.

Kaza, 8 Ağustos 2016\'da merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erdal Dumlu yönetimindeki 16 F 8259 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 4 aylık dişi buzağıya çarptı. Kazada, Erdal Dumlu\'nun yanında bulunan eşi Selma Dumlu\'nun kolunda çatlak oluştu, buzağının da kaburgaları kırıldı. Yaralı Selma Dumlu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede buzağının sahibini aradı. Mahalle ve çevredeki aramalara rağmen, küpesi olmadığı için buzağının sahibine ulaşılamadı.

Polis, araçta hasar olması ve Selma Dumlu\'nun yaralanması nedeniyle besicinin ceza almamak için buzağıya sahip çıkmadığı kanaatine vardı. Polis, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yaralı buzağıyı muhafaza altına aldı. Olay yerine giden ekipler, buzağıyı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürdü. Buzağı burada veteriner hekim Bilal Çoruh ve ekibi tarafından tedavi edildi. Dumlu çifti ise mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyete başvurarak buzağıyı kazaya neden olacak şekilde serbest bırakan sahibinden şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, buzağının adli olaya karışması yüzünden sahibi bulunan ve soruşturma tamamlanana kadar, yediemin tayin edilen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde bakımının yapılması kararlaştırıldı. Kazanın üzerinden yaklaşık 19 ay geçmesine rağmen düvenin sahibi henüz ortaya çıkmadı. Barınakta büyüyen düvenin beslenme ve bakım giderleri de Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Hayvan barınağında tek başına olan düve, Ak Parti Erzurum Milletvekili ve aynı zamanda Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon üyesi olan Orhan Deligöz\'ün girişimleri sonucu tek başına yaşadığı yerden, savcılığın da izni ile Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne ait çiftlikte hemcinsleri ile birlikte yaşayacağı belirtildi. Gözetim altında tutulan düvenin yakında özgürlüğüne kavuşacağını vurgulayan Milletvekili Deligöz şunları söyledi.

\"Düve haberlere konu olunca konuyu inceleyip ve araştırdım. Erzurum Cumhuriyet Savcılığı\'nı ziyaret ederek dosya hakkında bilgi aldım. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görüştüm. Üniversitemizin Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu ile birlikte düvenin bulunduğu barınağa geldik. Burada hayvana çok iyi bakıldığını gördük. Küpesi olmadığı için sahibi bulunamayan düveye haklı olarak el konuluyor. Bu bir tutuklama değil, sadece yediemin olarak teslim edilmesidir. Buraya geldiğimizde düve ile birilikte bir at bir sıpa ve bir de sahip olduğu için bakıma alınan koyun gördük. Bunları da rektör beyle görüşüp üniversitenin çiftliğine alınmasını isteyeceğim. 4 aylık iken kazaya neden olan düve bugün 2 yaşına gelmiş. Geçen yaklaşık 19 aylık zamanı tek başına geçirmiş, Yemi, otu samanı ve suyu temin ediliyor ama insanlar gibi hayvanların da hemcinsleri ile kalmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığım girişimler sonucu hayvanın Atatürk Üniversitesi\'nin büyükbaş hayvan çiftliğine nakline karar verildi. Düvenin kan tahlilleri yapılacak herhangi bir hastalığı bulunmadığı takdirde savcılığın da izni ile üniversiteye devri sağlanacak. Böylelikle gözetim altında tutulan düve hem cinsleri ile beraber bakımına devam edilecek. Aşıları yapılacak ve kendisine kimlik çıkarılacak. Yani özgürlüğüne kavuşmuş olacak. Havyanın bakımı ile uğraşan buradaki görevlilere teşekkür ediyorum.\"



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