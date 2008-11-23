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Sağlık

Göze ‘protez iris’ takıldı

ABD’de gözlerinde iris tabakası olmadan doğan bir erkek çocuğuna “protez iris” takıldı.

23 Kasım 2008 02:00

ABD’de gözlerinde iris tabakası olmadan doğan bir erkek çocuğuna “protez iris” takıldı. 

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Ohio eyaletindeki Cincinnati Göz Enstitüsü cerrahları, Nathaniel Brantley adlı 7 yaşındaki çocuğun sağ gözüne bir Alman firmasına yaptırılan iris tabakasını yerleştirdi. Çocuk ameliyattan sonra renkleri daha iyi görebiliyor.

Cerrah Michael Snyder, her şey yolunda giderse çocuğun sol gözüne de protez iris yerleştirileceğini söyledi.

Gözün renkli kısmında bulunan iris, göze giren ışık miktarını kontrol ediyor. İris tabakası bulunmadığı için Nathaniel, parlak ışıklardan rahatsız oluyor, renkleri her zaman net şekilde ayırt edemiyordu.

(AA)

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