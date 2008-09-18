Gözdeki bozukluk okul başarısını etkiliyor

Çocuklarda gözlere dikkat

Her sene olduğu gibi yine eylül ayı geldi. Bu ay evlerde okul telaşı yaşanır. Okul seçimi, kayıt telaşı, kıyafet, kitap, defter karmaşasıyla uğraşılırken bir konu var ki genellikle ihmal edilir: Çocuklarımızın göz sağlığı.Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şule Ziylan, ailelerin çoğu zaman ihmal ettiği bu konunun çocuğun okul başarısında önemli bir rol oynadığının altını çizerek “Fark edilmeyen görme bozuklukları okul çağına gelindiğinde öğrenmeyi zorlaştırarak çocuğun okuldaki başarısını olumsuz etkileyebilir. Yapılan bilimsel araştırmalar okulda öğrenme güçlüğü çeken çocukların yüzde 80’inden fazlasında fark edilmemiş görme sorunları olduğunu göstermiştir. Sınıftaki ortamı düşündüğümüzde çocuk sırada oturur, defterine yazar, önündeki kitaptan ve uzaktaki tahtadan okur ve dersi dinlerken sınıf içinde öğretmenini takip eder. Bütün bunlar hem uzağı hem de yakını net görebilmeyi, her iki gözünü de aynı noktaya odaklayıp beraberce takip ettirebilmeyi gerektirir. Bu işlevlerden herhangi birisi yetersiz veya yapılamıyorsa çocuğun okul başarısı doğal olarak olumsuz etkilenir. Okul öncesi yapılacak kontrollerde görme sorunlarının tanısının konarak tedavi edilmesi okula alışma ve öğrenme yeteneğini doğrudan olumlu yönde etkileyecektir.”Çocuk göz sağlığı konusunda en önemli noktanın anne ve babaların çocuklarını düzenli göz kontrolünden geçirmeleri olduğunun altını çizerek şunları söylüyor; “Küçük yaştaki çocuklar şikâyetlerini tam olarak anlatamadıklarından göz sorunlarının çok uzun süre farkına varılmayabilir. Bu nedenle doğumdan itibaren düzenli göz kontrollerinin yapılması çok önemlidir. Çocuklarda farkına varılmayan ve tedavisi yapılmayan kırma kusurları ( gözlük ihtiyacı) kalıcı görme kayıplarına (göz tembelliği) yol açabilir.”Gözlerin duruşu veya çocukların bazı hareketleri olası bir görme sorununun habercisi olabileceğinden anne ve babalar böyle işaretler açısından uyanık olmalı ve normal dışı bir durum fark ettiklerinde zaman geçirmeden bir göz doktoruna başvurmalıdır.Bu belirtiler varsa çocuğunuzda göz bozukluğu olabilir• Okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme, başını eğme, bir gözünü kapalı tutma, sık sık göz kırpma, gözlerini kısma ya da ovalama• Okur veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma veya sürekli parmakla takip etme• Yakın işleri sevmeme, kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma• Oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanma• Okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama sonucu oluşabilecek sık baş ağrısı şikâyeti.