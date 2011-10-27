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Gözde öğretmen yaşamını yitirdi VAN (A.A)

27 Ekim 2011 14:59

-Gözde öğretmen yaşamını yitirdi VAN (A.A) - 27.10.2011 - Erciş ilçesinde, depremden yaklaşık 67 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan ve Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan öğretmen Gözde Bahar, hayatını kaybetti. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Berktaş, depremden sonra ilçede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerce, Altıntaş apartmanının enkazından dün yaralı olarak çıkarılan 27 yaşındaki Gözde Bahar'ın helikopterle hastaneye getirildiğini hatırlattı.  Berktaş, Gözde öğretmenin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

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