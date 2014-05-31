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Kültür-Sanat

Gözdağı: Gezi eylemlerinde gözünden olanların hikâyesi

Gezi Parkı eylemleri sırasında tek gözünü kaybeden eylemcilerin hikayesini anlatan Gözdağı belgeseli seyirciyle buluştu

31 Mayıs 2014 11:28

İlker Koçaş

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Can Dündar tarafından hazırlanan, geçen seneki Gezi Parkı protestoları esnasında polis şiddetine maruz kalan ve bunun neticesinde gözlerini kaybeden protestocuları konu alan Gözdağı, ilk defa Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak seyirciyle buluştu.

Belgeselin gösteriminden önce kısa bir konuşma yapan Dündar, Gözdağı’nın Gezi ruhuna uygun olmak adına parklarda ve salonlarda ücretsiz olarak seyirciyle buluşacağını söyledi.

Dündar, "Bunu biz yapmadık siz yaptınız" dedi. "Gözdağı" belgeselini umut belgeseli olmasını istediğini söyleyen Dündar, "Çünkü Gezi bizim için umuttu" diyerek elindeki gaz kapsülünü gösterdi ve şöyle devam etti: 

"Bu kapsül bize Gezi'den kalan, bununla vurdular bizi gözümüzü aldılar. Ama o park hala yerinde ve biz hala buradayız, bizi yenemeyecekler. Bu görüntüleri gösteremeyen kanalların, bize bu görüntüleri sızdıran arkadaşlara da teşekkür ederim. Sizin buradaki coşkunuzu yarından itibaren, İzmir 'den Eskişehir'de Diyarbakır 'da Paris'te Los Angeles'te da bu coşkuyla izlenecek olmasının heyecanı en güzel teşekkür." 

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis şiddeti yüzünden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan belgesel gösterimi öncesi pek çok seyirci tarafından slogan atıldı, yaşananlar protesto edildi.

Salonun hınca hınç dolu olduğu etkinliğin sonunda Can Dündar, yapım ekibi ve belgeselin kahramanları; Okan Özçelik, Çağdaş Küçükbattal, Separ Sarp Vahabi, Volkan Kesanbilici, Semih Sağlam ve Selim Polat sahneye çıkarak seyirciyi selamlayıp teşekkür konuşması yaptılar.

Polis müdahalesi esnasında tek gözünü kaybeden Selim Polat, konuşması sırasında Ethem Sarısülük ve Berkin Elvan’ın ailelerinin gönderdiği geceye özel mesajları okudu. Can Dündarın davetiyle sahneye çıkan Deniz Gezmiş’in ağabeyinin okuduğu şiirle gece, seyircilerin alkışları eşliğinde sona erdi.

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