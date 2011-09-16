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Gözaltını sokakta soyunarak protesto etti!

Erzurum’da girdikleri apartmanlardan ayakkabı çaldıkları iddia edilen 10 Roman kadın, kendilerini gözaltına almak...

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Erzurum’da girdikleri apartmanlardan ayakkabı çaldıkları iddia edilen 10 Roman kadın, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere zor anlar yaşattı. Kadınlardan biri sokakta soyunarak polisi protesto etti. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere terlik ve taş atan kadınlar, polis merkezine götürülmekten kurtulamadı.

Merkez Palandöken İlçesi’ndeki Yıldızkent Semti’nde polis jojmanlarının da bulnduğu TOKİ konutlarına girerek evlerin önündeki ayakkabıları çaldıkları iddia edilen 10 kadın, polis tarafından yakın takibe alındı. Topcuoğlu Mahallesi’nde karşılarında polisi ve gazetecileri gören kadınlar, taş ve terliklerini attı.  

Yakalanan kadınlardan sokak ortasında ilginç protesto

Coplarını çıkaran polisler kadınları "Elinizdekileri atmayı bırakmazsanız müdahale edeceğiz" diyerek uyardı.

Kadınlardan biri, gözaltına alınacaklarını anlayınca üstündekileri çıkardı, şalvarını indirdi. Yarı çıplak kalan kadına olayları izleyen esnaf tepki gösterdi. Bunun üzerine giyinmek zorunda kalan kadın ve yanındakiler polis otolarına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Kadınların çaldıkları eşya ve ayakkabıları teslim ettiği yine kendilerine ait otomobildeki kişi ise yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.


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