Gözaltındayken 'intihar etti' denilen Murat Araç'ın dosyasına gizlilik kararı

Yol kontrolü sırasında, PKK üyesi olduğu ve isminin aranan terör şüphelileri listesinde yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Antalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 15 Aralık 2017 tarihinde karakolun ‘3’üncü katından atlayarak intihar etti’ açıklanan 19 yaşındaki Murat Araç’ın dosyasına gizlilik kararı getirildi.

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Mezopotamya Ajansı’ndan Berivan Altan'ın haberine göre, Adli Tıp Raporu’nun dışındaki diğer belgeler, kamera kayıtları, fotoğraflar, telsiz görüşmelerinin dosyaya celp edildiğini ancak ‘gizlilik kararı’ndan dolayı ulaşamadıklarını ifade eden ailenin avukat Hadi Cin, savcının olayı ihmal boyutuyla değerlendirip davayı da bu temel üzerine açmayı düşündüğünü aktardı.

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Dosyaya gizlilik kararının son anda alındığını belirten Cin, “Biz dosyayı görmeye gittiğimiz an dosya Sulh Ceza’ya gönderildi ve gizlilik kararı alındı. Şeffaf olmaktan niye kaçınırsın, neyi saklarsın? Bırak dosyayı görelim. O telaştan sonra ben işin içinde bir bit yeniği olduğunu düşündüm. Savcıların bir dosyada gizlilik kararı verilip, verilmemesi ile ilgili kanaatleri suç meydana geldiğinde ilk verilerle zaten anlaşılır” dedi.