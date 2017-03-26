Gözaltındaki Rus muhalif lider: Başbakan mahkemeye getirilsin

Rusya'da yolsuzlukları protesto çağrısı yapan muhalif lider Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'da gözaltına alındıktan sonra bugün yargıç karşısına çıktı.

Duruşma salonundan kendi fotoğrafını çeken ve Twitter'da paylaşan Navalnıy, "Bizim de onları dava edeceğimiz zaman gelecek. Ve o zaman adil olacak" dedi.

Navalnıy duruşmada Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile ilgili yolsuzluk iddialarını yineledi ve Medvedev'in mahkeme salonuna getirilmesini istedi.

Navalnıy, Medvedev'e atfen, "Onun yolsuzluk faaliyetleri Rusya'nın 99 kentinde insanların sokağa dökülmesine neden oldu" dedi.

Rus muhalif lider Pazar günü Moskova'da, gösterilere giderken bir metro durağı yakınında polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Muhalif liderin polis aracına bindirilmesi sırasında protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Ülke genelinde son 5 yılın en büyük protestolarına binlerce kişi katılmış, en az 500 gösterici gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğu gençler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise gösterileri "provokasyon" olarak niteledi ve "izinsiz gösterilerde organizatörlerin gençleri sokağa dökmek için onlara para ödediklerini" öne sürdü.

Dimitri Peskov, yetkililerin eylemcilerin insanların gelecekte yasaları ihlal etmeye teşvik edecekleri endişesi taşıdıklarını da belirtti. Peskov buna karşın gösteriye katılan insanları dinleyeceklerini de söyledi.

Peskov, ABD ve AB'nin göstericilerin serbest bırakılmaları çağrılarını da reddetti.

Rus polisinin göstericilere karşı sert tavrı Batı'da eleştiri konusu olmuş, gözaltıları kınayan ABD ve AB, protestocuların derhal serbest bırakılmalarını istemişlerdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, göstericilerin gözaltına alınmasını "demokrasiye hakaret" olarak nitelendirdi.

Toner "Rusya hükümetine barışçıl göstericileri acilen serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz. Alexei Navalny'nin gözaltına alınmış olmasından da rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

AB'den de Pazartesi sabahı benzer bir açıklama geldi.

Rusya'da göstericiler, adı yolsuzluk iddialarına karışan Başbakan Dimitri Medvedev'in istifasını istiyor.

Gösterilerde "Kahrolsun Putin", "Putinsiz Rusya" sloganları atılmıştı.

Aleksey Navalnıy ise Kremlin'e yakın üst düzey yetkilileri hedef alan yolsuzlukla mücadele eylemleriyle biliniyor.

Geçen yıl yargılandığı bir davada suçlu bulunan Navalnıy, cumhurbaşkanlığı seçiminde Vladimir Putin'e karşı aday olmamamıştı.