Gözaltındaki polisten görüntüsünü alan gazetecilere: Zeki Müren de bizi görecek mi?

Adana’da ‘Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 polis, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki polislerden biri, görüntü alan gazetecilere, “Zeki Müren de bizi görecek mi?” diye sordu.

DHA'nın haberine göre, darbe girişiminin ardından Adana’da başlatılan soruşturma kapsamında 20 Temmuz’da gözaltına alınan aralarında eski Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Mehmet Karabörk ile eski İstihbarat Şube Müdürü Ertuğrul Yetkin’in de bulunduğu 17 polisin sorgusu tamamlandı. Polisler, adliyeye sevk edilmeden önce Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

“Emekliyim, topum tüfeğim yoktur”

Elleri arkadan kelepçelenen Mehmet Avcı, "Ben emekliyim. Tankım, topum, tüfeğim yoktur. Benim meslektaşlarımı şehit eden, askerlerimi şehit eden, benim Meclisimi bombalayan alçaktır, şerefsiz, satılmıştır" diye konuştu.

Adliyeye götürülen polislerden birisi ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çek yakışıklı olsun. Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye seslendi.