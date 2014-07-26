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Gözaltındaki polislere destek veren Şükür'e: Tayyip sayesinde adam oldun Torinolu Şaban!

Hakan Şükür gözaltına alınan polislere destek olmak üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti

26 Temmuz 2014 11:40

Gözaltına alınan polislere destek olmak amacıyla Çağlayan'daki adliyeye giden Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür'e bir kişi “Tayyip sayesinde adam oldun, Torinolu Şaban” diye tepki gösterdi.

"Paralel yapı"ya yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken AKP'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür buraya geldi.

Adliye önünde bir açıklama yapan Şükür, operasyona tepki gösterdi.

Şükür'ün, "Bu işkence, bu zulme ve toplumu ayrıştıracak şekilde konuşan insanlara tabii ki bir Yavuz çıkıp son verecektir. Ben ona inanıyorum. Bugün birçok vicdan tutuklandı aslında" dediği sırada bir vatandaş, "Darbecilerin neresini çekiyorsunuz darbeci bunlar. Ne yüzle çıkıyorsunuz halkın karşısına utanmazlar. Tayyip'in sayesinde adam oldunuz be. Şaban. Torinolu Şaban" dedi. Bu sözlerin ardından tepki gösteren vatandaş çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

Şükür, açıklamasının ardından gözaltı yakınları ile görüştükten sonra adliyeye giriş yaptı.

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