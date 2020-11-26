Gözaltına alınan Ermenek'teki madenciler adliyede

Karaman Ermenek'te bir yılı aşkın süredir maaş ve tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya yürümek isterken gözaltına alınan maden işçileri Ermenek Adliyesi’nde.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin , uzman Ayşe Büşra Yılmaz ile 30 madencinin poliste susma hakkını kullandığını, savcılık ifadelerine başlanmasının beklendiğini duyurdu.

Cenne ve Seba Maden Ocağı işçileri, dün (25 Kasım) eylemlerinin 87. gününde Ermenek Güneyyurt Meydanı'nda basın açıklaması yaptıktan sonra Ankara'ya yürümek isterken engellenerek gözaltına alınmıştı.