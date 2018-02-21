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Yaşam

Gözaltındaki katırlar 'satılmasın' şartıyla sahibine teslim edildi

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde üzerinde kaçak sigara olduğu gerekçesiyle 4 katıra askerler el koymuştu

21 Şubat 2018 16:45

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde üzerinde kaçak sigara olduğu için askerler tarafından el konularak karakola götürülen ve onları isteyen kişilere "İşlemleri bittikten sonra Uludere Savcılığı’na sevk edilecek” denilen katırların, yapılan haberlerin ardından dün sahibine teslim edildiği öğrenildi.  Askerlerin, “Katırların işlemleri daha bitmedi. İşlemler bitmeden katırlar satılmasın” şartı ile katırları sahibine teslim ettiği kaydedildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli (Mêrgeh) köyünde, geçtiğimiz haftalarda C.A. adlı vatandaşa ait 4 katıra, üzerinde kaçak sigara olduğu gerekçesiyle köyde bulunan karakol tarafından el konulmuş ve katırları almak isteyen kişilere, “Katırlar şu an gözaltında. İşlemleri sürüyor. İşlemleri bittikten sonra Uludere Savcılığı’na sevk edilecek” yanıtı verilmişti.

Satılmaması şartıyla teslim edildi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, katırlar dün sahibine teslim edildi. Askerlerin, “Katırların işlemleri daha bitmedi. İşlemler bitmeden katırlar satılmasın” şartı ile katırları sahibine teslim ettiği öğrenildi. 

Haberin yayınlanması ardından, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, konuyu Meclis’e taşımış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Gözaltına alınan katırların sorguları hangi aşamadadır?” diye sormuştu.

ETİKETLER

ŞırnakUluderekatırkaçak sigara

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