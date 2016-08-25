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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gözaltındaki hâkime evlenme teklifi eden Vali Yardımcısı: İşe iade edilmezse evinin kadını olur

"Evlenme kararını 15 Temmuz'dan önce almıştık"

25 Ağustos 2016 11:22

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ihraç edilen Hâkim Fatma Çimen'e gözaltına alındığı sırada avukatı aracılığıyla evlenme teklifi eden Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir, "Evleneceğiz, kararı 15 Temmuz'dan önce aldık" dedi. Demir, "Tektaş değildi. ‘Ben seviyorum. İşe iade edilmezse evinin kadını olur’ deyip gönderdim. Haberden, gözaltına alındıktan sonra teklif etmişim gibi sonuç çıkıyor" ifadesini kullandı

Habertürk'te yer alan habere göre; adli kontrol şartıyla
serbest bırakılan Hâkim Fatma Çimen’le ciddi düşündüklerini, 15 Temmuz öncesi teklifini yaptığını söyleyen Demir, durumdan iki tarafın ailelerinin de haberdar olduğunu vurguladı. “Önümüzdeki günlerde nasip olursa bu işi sonuçlandıracağız” diyen Demir, şöyle devam etti:

“Kendini yalnız hissetmesin ve sevdiğimi belirtmek için yüzük gönderdim. Tektaş değildi. ‘Ben seviyorum. İşe iade edilmezse evinin kadını olur’ deyip gönderdim. Haberden, gözaltına alındıktan sonra teklif etmişim gibi sonuç çıkıyor. Bu yanlış. 15 Temmuz’dan önce kararlaştırdığımız bir durumdu. Tanışma, konuşma, karar evresi bitmişti.”

Yüzüğü avukatı aracılığıyla gönderdiğini belirten Mehmet Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Hâkime hanım reddetmedi, tutanakta ‘Reddedildi’ diye geçmiyor. Bu süreci atlattıktan sonra yüzüğü benim vermemi istediği için iade etmiş. Zaten birkaç gün sonra serbest bırakıldı. Ailesinin yanında şu anda. Reddedilme meselesi, şahsımı yıpratma amaçlı, rencide edici bir durumdur. Bunu kabullenmek mümkün değildir.

"Başkalarına teklif yok"

Teklifimi kabul etmişti. Hayatımda ilk kez evlenme teklifinde bulunuyorum. Daha önce başkalarına teklif yaptığım iddiası gerçek değil. Emniyet ve güvenlikten sorumlu vali yardımcısıyım. Sur’daki operasyonları yönettik, sivillerin burnu kanamasın diye elimden geleni yaptım. Ancak sevenimiz, sevmeyenimiz var. Bu nedenle beni yıpratmak isteyenler olabilir.”

“Babası gelmişti. Arkadaşlardan (polis) babasıyla görüştürmelerini rica ettim. Beraber emniyete gittik. Ben müdür beyle oturdum. Babası hâkime hanımla üst katta görüştü. Zaten gözaltındakilerin aileleri ile görüşme hakkı vardır. Ayrıca polislere, gözaltında bulunan herkese insan hakları çerçevesinde adil davranmalarını söyledim” diye konuştu.

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