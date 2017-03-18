Gözaltındaki gazeteci Hayri Demir için kampanya

Ankara’daki evinde gözaltına alınan Dihaber muhabiri Hayri Demir’in serbest bırakılması için sosyal medyadan kampanya başlatıldı.

Ankara’da Cuma günü evi basılarak TEM polisleri tarafından gözaltına alınan Dihaber muhabiri Hayri Demir’in serbest bırakılması için Twitter’dan #GazeteciHayriDemirSerbestBırakılsın hasthagiyle kampanya başlatıldı.

Kampanya başlar başlamaz en çok destek Demir’in meslektaşlarından gelirken, kampanyanın gündem olması için herkes paylaşıyor.

Demir’le görüşen avukatı Gülay Çay, gözaltı dosyasında gizlilik kararının bulunduğunu ve Demir'in "PKK/KCK adına faaliyette bulunmak" gerekçesiyle gözaltına alındığını aktardı. Çay, Demir'e yöneltilen suçlamalara gerekçe olarak ne gösterildiği bilinmediğini ve soruşturma kapsamında Demir'in haricinde başka kimsenin gözaltına alınmadığı söyledi.