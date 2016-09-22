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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gözaltındaki 'FETÖ' şüphelisine paspas sopasıyla saldırı

Çanakkale'de 35 kişi gözaltına alındı

22 Eylül 2016 16:58

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyon kapsamında Çanakkale'de 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sağlık kontrolünün ardından hastaneden çıkartılırken, "Haine yer yok" diye bağırarak, paspas sopasıyla başına vuran bir saldırgan tarafından yaralandı. Şüpheliye hastaneden darp raporu verilirken, saldırgan gözaltına alındı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il genelinde Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. 

Şüphelilerden sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği sırada hastanenin önünde bekleyen bir kişi "Haine yer yok" diye bağırarak, sert plastikten paspas sopasıyla saldırdı. Şüpheli başına darbe alırken, saldırgan polisler tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Tekrar hastaneye alınarak gerekli müdahalesi yapılan şüpheliye darp raporu verildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin tamamlanmasını ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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