Gözaltındaki emekli amirallerin avukatı: Savcı, bizi adam yerine koyup konuşmadı, bulunduğu kata bile gidemedik

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un açıklamaları ardından Montrö bildirisi yayımlayan 103 emekli amiralden 10’u gözaltına alındı. Dört günlük gözaltı süreleri bugün sona erecek olan emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, soruşturmayı yürüten savcının kendileriyle konuşmadığını belirterek, “Bulunduğu kata bile gidemedik. Ankara Baro Başkanı randevu istedi, onu bile vermedi” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, nezarethane koşullarına dikkati çekerek, “Nezarthane koşulları nedeniyle canları sıkkın. Bu olay nedeniyle canları sıkkın değil. Yanlış bir şey yapmadıklarını, boşu boşuna tutulduklarını düşünüyorlar” diyen Erol, nezarethane koşullarında kalan amirallerin yaşlarına ve Covid-19 salgınına dikkat çekerek, “Müvekkiller hasta olup hayatlarını kaybederse sorumlusu kimdir” diye sordu.

“Bu da geçer, Allah her zaman doğrunun ve dürüstün yanındadır”

Gözaltındaki emekli amirallerden Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, 2019’da yaşamını yitiren emekli amiral Soner Polat’ın eşi Sevgi Polat’ın kendisine gönderdiği mesajı sosyal medyada paylaştı. Gürdeniz ile Polat’ın yan yana fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, Polat şunları kaydetti:

“Renginciğim, odamda her zaman karşımda olan resme yine bakıyorum. Düşünüyorum da ne çok şey paylaştık biz. Biz diyorum, eşler olarak bile neler yaşamadık. Soner Amiral ile kardeşi Cem Amiral’in yaşadıkları inanılmaz. Kardeş diyorum, onlar birbirlerine böyle hitap ederlerdi. Ülkesine bu kadar bağlı, bu kadar çok seven insanların değeri milletimiz tarafından bilinmektedir. Benim düşünceme gelince, uzun yıllar önce kurulmuş bu güzel dostluk, kader birliği her zaman sürecektir. Soner Amiral şu an aramızda olmasa bile Cem Amiral her zaman kardeşidir. Canım arkadaşım, seni sevgi ile kucaklıyorum. Bu da geçer. Allah her zaman doğrunun ve dürüstün yanındadır.”