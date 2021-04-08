10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatılabilir

‘Mavi Vatan’ kavramının fikir babası olarak bilinen emekli amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz de sosyal medya hesabından, “Şimdi aldığım bir habere göre davet edilen 4 amiralin sorguları pazartesi gününe kalmış. Bu gözaltılar pazartesiye kadar uzadı mı demek? COVID ortamında eşlerimizi bu kadar gün tutmak hangi vicdana sığar? Bana eşimin hasta olmayacağı garantisini verebilecek misiniz?” dedi.