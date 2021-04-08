10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatılabilir

"Montrö bildirisi"yle ilgili olarak haklarında soruşturma açıldıktan sonra gözaltına alınan 10 emekli amiralin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
Hürriyet'ten Hasan Benli'nin Emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre; ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin beklenen rapor ile HTS kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi.
Polisin, raporlar üzerindeki incelemesinin devam ettiği bildirildi. 10 emekli amiral hakkında 5 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere verilen 4 günlük gözaltı süresi, bugün doluyor. Ancak halen ifade işlemine geçilmemesi nedeniyle gözaltı süresinin uzatılması gündeme geldi. Bu kapsamda ek gözaltı kararı verilerek, gözaltı süresinin uzatılacağı iddia edildi. Yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan 3 gün içinde Emniyet ifade vermeleri için çağrılan 4 emekli amiralin de ifadesinin pazartesi günü alınacağı belirtildi.
Emekli 4 amiralin avukatlığını yapan Şule Nazlı Erol, sosyal medya hesabında, avukat olarak soruşturma savcısıyla görüşemediklerini iddia ederek, “Salgının bu kadar azdığı bir zamanda koşulları iyi olmayan nezaret ortamında yaşları 65 üstü olan müvekkiller hasta olup hayatlarını kaybederse sorumlusu kimdir. Amiral Ali Sadi Ünsal kanser hastasıdır. Savcıya raporu veremedi, maalesef" mesajını paylaştı.
‘Mavi Vatan’ kavramının fikir babası olarak bilinen emekli amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz de sosyal medya hesabından, “Şimdi aldığım bir habere göre davet edilen 4 amiralin sorguları pazartesi gününe kalmış. Bu gözaltılar pazartesiye kadar uzadı mı demek? COVID ortamında eşlerimizi bu kadar gün tutmak hangi vicdana sığar? Bana eşimin hasta olmayacağı garantisini verebilecek misiniz?” dedi.