Gözaltındaki amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol: Bunun altını çiziyorlar; bildiri değil sadece duyuru

'Montrö bildirisi'nde imzası olduğu için gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, müvekkillerini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Erol, amirallerin açıklamanın "bildiri" değil duyuru olduğunun altını çizdiklerini belirterek, "“İçerik yanlış mı? Ülke çok ciddi bir süreçten geçiyor. Bugün konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar” dedi.

Avukat Celal Ülgen, gözaltındaki amirallerin “Metni imzaladık ama biz yazmadık, hazırlayan Ergün Mengi” açıklamasını yaptı. Bu açıklama, tartışma yarattı.

Alican Uludağ'ın haberine göre, Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, gözaltındaki amirallerden biri hariç, 9’nun avukatlığını kendisinin yaptığını belirterek, Celal Ülgen’in açıklamalarının doğru olmadığını, soruşturmanın selameti açısından şimdilik buna ilişkin bilgi veremeyeceğini kaydetti.

Çarşamba ifade, perşembe adliye

Gözaltındaki 10 kişiden 5’nin Balyoz davasında tutuklu yargılanıp beraat ettiğini anımsatan Erol, savcılığın ifadeye davet ettiği 4 kişinin Çarşamba günü emniyete geleceğini, ifadelerin Çarşamba günü alınabileceğini, Perşembe de adliyeye sevk olabileceğini kaydetti.

"Bu insanlar kaçacak kişiler değil"

Amirallerin sabah saatlerinde gözaltına alınmasını eleştiren Erol, “Bu doğru bir uygulama mı? Sabah 6’da ev basmaları doğru mu? Asla! Adil yargılanma açısından bunu kabul etmiyoruz. Bu insanlar kaçacak kişiler değil. Çağırdığınızda kendileri zaten gelir” ifadesini kullandı.

"Bugün konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar"

Avukat Erol, yapılan açıklamanın “bildiri” olmadığını vurgulayarak, “Bunun altını çiziyorlar bir kere. Sadece duyurudur” dedi. Bunun altında sadece imzalarının olduğunu anımsatan Erol, “İçerik yanlış mı? Ülke çok ciddi bir süreçten geçiyor. Bugün konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar” diye sordu.

Suçlama konusu TCK’nin 316/1 maddesindeki atılı “Suç için anlaşma” suçunun unsurları olmadığını ifade eden Erol, “Kanun elverişli vasıtalardan bahsediyor. Emekli insanlar hangi elverişli vasıtasıyla yapacaklar. Artık her sıkıntıda darbe söylentisi çıkarılıyor” dedi.

"Kaldıramıyorum böyle görüntüleri"

Avukat Erol, gözaltındaki emekli amirallerin tutulduğu konuşların nasıl olduğuna ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şuan TEM’de nezarethanede tutuluyorlar. Şartlar çok kötü. Önce üçer kişi tutuluyordu, ancak Koronavirüs nedeniyle itiraz ettik. Şimdi ikişerli şekilde kalıyorlar. Orada gördüğüm manzara nedeniyle ofise ağlayarak döndüm. Kaldıramıyorum böyle görüntüleri. Tecrübesinden yararlanacağınız insanları gözaltında tutuyorsunuz.”