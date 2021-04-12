Gözaltındaki emekli amiraller için Ankara Barosu'na başvuru: Soruşturmanın takibi için birim kurulsun

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Montrö bildirisi yayımlayan emekli amirallerin soruşturmasının takip edilmesine yönelik birim oluşturulması için Ankara Barosu’na başvurdu. Soruşturma koşulları oluşmamasına karşın toplu düşünce açıklamasının bir soruşturmaya konu edildiğini; gözaltı koşulları oluşmamasına karşın 10 emekli amiral hakkında gözaltı işlemi yapıldığını belirten Eminağaoğlu, emekli amirallerin gözaltı süresinin uzatımı sırasında avukat beyanlarının işlemsiz bırakıldığını, “Bu konuda dileyen Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurabilir” şeklinde sözlü yanıt verildiğini ve daha birçok hukuka aykırılık yaşandığını ifade etti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Eminağaoğlu, “Müdafilerin hiçbir beyanı karara bağlanmamış, ‘Bu konuda dileyen şüpheli veya müdafi AYM’ye başvurabilir’ şeklinde incelemeyi yapan hâkimlik tarafından sözlü beyanda bulunularak, gözaltı süresinin uzatılması, hâkim incelemesi, bir şeklin ifasının ötesine geçmemiştir” ifadelerini kullandı.

Yargıtay ve Danıştay başkanlıkları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “soruşturmaya müdahale niteliğinde açıklamalar yaptığını” da vurgulayan Eminağaoğlu, “soruşturmanın önem ve değeri, yaratılan hukuka aykırılıklarla hukuk devleti yönünden büyük sorunların ortaya çıkmaması, hukuksal sorunların izlenmesi, etkili hukuksal yardım, hukukun üstünlüğüne gölge düşmeyecek çerçevede işlemlerin sürdürülmesi, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi” amacıyla baro bünyesinde bir birim oluşturulması talebinde bulundu.