Gözaltındaki Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel'in arkadaşları köşesini boş bırakmadı

Galatasaray Lisesi 112. Dönem arkadaşlarının kaleme aldığı yazı Cumhuriyet'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kadri Gürsel'in köşesinde yayımlandı. Yazıda "Sevgili Kadri’nin hele ki, iddia edildiği bir suçla birlikte anılıyor olmasını aklımız da, mantığımız da, kalbimiz de kabul etmiyor. Kadri Gürsel’in yalnız olmadığını hep bir ağızdan söylüyoruz" dendi.

Galatasaray Lisesi 112. Dönem arkadaşları'nın Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (4 Kasım 2016) nüshasında Kadri Gürsel'in köşesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Şaşkınız üzüntülüyüz kırgınız

45 yıllık arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz Kadri Gürsel evinden, ailesinin önünde gözaltına alındı. Hak ve adalet temelinde, yıllardır tarafsız gazeteciliğin örneği olarak ulusal ve uluslararası platformlarda saygı kazanmış, mesleğin en iyileri arasında yerini almış kardeşimizin böyle bir uygulamaya maruz kalmasından dolayı şaşkınız, üzüntülüyüz ve kırgınız.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı olan Kadri Gürsel, gerek yazıları, gerek televizyon programlarındaki duruşu, katıldığı toplantı ve panellerdeki tutumu ile vatanını seven, ülkesini ileri taşımayı kendine görev edinmiş bir aydın olarak kendini defalarca ispatlamış bir gazetecidir. Bizler, farklı siyasi yaklaşımlara, farklı dünya görüşlerine sahip dönem arkadaşları, Kadri’nin şeffaf, tarafsız, sadece doğruları dile getiren ve doğru bildiklerini sakınmadan çekinmeden, eğip bükmeden ifade eden kişiliğinin ve gazetecilik anlayışının tanıklarıyız.

Sevgili Kadri’nin hele ki, iddia edildiği bir suçla birlikte anılıyor olmasını aklımız da, mantığımız da, kalbimiz de kabul etmiyor. Umudumuz, dileğimiz ve inancımız, hukukun hızla işlemesi ve adaletin tecelli etmesidir. Kadri kardeşimizin içinde bulunduğu durumun hızla ortadan kalkmasını, onu ailesinin ve sevenlerinin yanında görmeyi gönülden istiyoruz. Kadri Gürsel’in yalnız olmadığını hep bir ağızdan söylüyoruz.

Galatasaray Lisesi 112. Dönem arkadaşları