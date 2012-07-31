Gözaltındaki 'blogger'ın annesi kendini yaktı

Vietnam'da gözaltında bulunun ünlü blog yazarı Ta Phing Tan'ın annesi, kızının durumunu protesto etmek amacıyla kendini yaktı.

Güney eyaletlerinden Bac Lieu polis yetkilisi, 64 yaşındaki Dang Thi Kim Lieng'in hükümet binaları yakınında kendisini yaktığını ve hastaneye götürülürken hayatını kaybettiğini belirtti.

Lieng'in kızı Ta Phing Tan ve diğer iki blog yazarının davası önümüzdeki hafta başlayacak.

Yasa dışı Özgür Gazeteciler Derneği üyesi olan yazarlar, bloglarında yer verdikleri yüzlerce yazı ve makale ile komünist hükümete gönderme yapmak ve karşı gelmekle suçlanıyor.