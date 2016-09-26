Gözaltındaki anne bebeğini günde 3 kere emniyette emziriyor

Diyarbakır'da 'Örgüt üyersi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltına alınan resim öğretmeni Gülizar Doğan, henüz 2 aylık olan kızını, günde 3 kez Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerinin gözetiminde emziriyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, Eğitim-Sen Üyesi olan Şehitlik Lisesi resim öğretmeni, 30 yaşındaki Gülizar Doğan, 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan gözaltına alındı.

Sabah saat 05.30 sıralarında yapılan ve 08.00 sıralarında sona eren operasyonun ardından gözaltına alınan Doğan'a, 57 günlük kız çocuğu Roza'yı günde 3 kez Terörle Mücadele Şubesi'nde emzirebileceği bildirildi. Bunun üzerine sinemacı olan baba Zeynel Doğan, günde 3 kez kızını emniyete götürerek emzirtti.

"3 kere emzirmek yetmiyor"

Dün saat 05.30 Doğan, "Saat 08.00 sıralarında evden çıktılar. Bizim 57 günlük bir bebeğimiz ve 6 yaşında çocuğumuz var. Eşimin 5 gün gözaltında kalacağı ve avukatla görüştürülmeyeceği söylendi. Ancak, bebeği olduğu için günde 3 kez bebeği emzirmeye götürebileceğimizi söylediler. Ben dünden bu yana bebeği götürüyorum.

Bebeği Terörle Mücadele Şubesi'nde bulunan avukat görüşme odasına götürüp, masanın üzerine bırakıyorum, daha sonra çıkıyorum. Sonra da eşim içeri gidip bebeği emziriyor. Emzirme işlemi bittikten sonra Gülizar'ı götürüyorlar. Sonra ben gidip bebeği alıp, çıkıyorum. 3 kez emzirilme bebek için yetmiyor. Bu nedenle çocuğun çok acıktığı saatlerde götürmeye çalışıyoruz. Bunun için 'günde birkaç kez daha getirebilirsiniz' dediler. Ancak bebek arabada sallandığı için emzirilen sütü de yolda gelirken kusuyor. Bu olayı duyan mahalledeki 3 komşu kadın, gönüllü olarak süt annesi olup yardımcı olmaya başladı. Şu anda bizi çağırdılar. Gülizar'ın ifadesinin alınacağını söylediler. Sanırım bebek nedeniyle 2'nci günde ifadesini alacaklar" dedi.