"Gözaltındaki 29 BDDK müfettişi İHH ve TÜRGEV'in hesaplarında usulsüz inceleme yapmış"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 Bankacılık Düzen ve Denetleme Kurumu (BDDK) müfettişinin, 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının şahsi ve şirket hesaplarını inceledikleri iddia edildi. Şüphelilerin ayrıca İnsani Yardım Vakfı ve TÜRGEV gibi vakıfların da hesaplarına usulsüz incemele yaptıkları öne sürüldü.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, BDDK tarafından hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, “Bankalar yeminli murakıpları tarafından bankalarda yerinde denetim yapılırken vakıf, dernek statüsündeki kişiler hakkında özel bir inceleme yapılması sık karşılaşılan bir durum değildir.

Dolayısıyla aşağıda detayları verilen vakıf, dernek statüsündeki kuruluşlar hakkında, bu bankalarda hangi saikle sorgulama yapıldığının da araştırılması gerektiği düşünülmektedir” denildi. Yeminli murakıpların 17 bankada 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 317 kez incelemelerde bulundukları belirtilen raporda, hesaplarda 5 bin 270 sorgulama yaptıkları da belirtildi. 60 kişinin hesabında ise olağandışı şekilde inceleme yapıldığının log kayıtlarıyla tespit edildiği raporda yer aldı.

Rapora göre, işadamlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Ela Çakıcı ve dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, dönemin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart’ın da hesaplarının incelendiği ile TÜRGEV ve İHH gibi bazı vakıfların da aynı tarihler arasında usulsüz şekilde incelendiği tespit edildi.

Dışarı çıkarılabilir

Raporda yapılan sorgulamaların e posta aracılığıyla dışarı çıkarıldığına dair bilgiye rastlanılmadığına vurgu yapılırken, bu sorgulamaları çıktı alarak excel formatında dışarı çıkarmanın mümkün olduğu belirtildi. Koordineli bir sorgulama faaliyeti yürütülmesi izlenimi edinildiğine dikkat çekilen raporda, “Koordineli bir sorgulama faaliyetinin, bu kişilerin ilgili bankalarda özellikle görevlendirilmeden yapılması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla kurumumuzun 2013 ve 2014 banka denetim programlarının nasıl ve kimler tarafından belirlendiği konusu da önem taşımaktadır. Bu hususun da ayrıca ele alınması gerekli görülmektedir” denildi.

Sorgulamaların ne amaçla yapıldığının araştırılması gerektiği belirtilen raporda, “Ayrıca anılan gerçek kişilerden bazılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın kişiler olduğunun anlaşılması yine bazı gerçek kişilerin adının daha sonra kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmalarında geçmesi dikkati çekici bulunmuştur. Dolayısı ile ilgili BDDK denetim elemanları tarafından söz konusu gerçek kişilerin hesapları üzerinde hangi saikler ile sorgulama yapıldığının araştırılması gerektiği düşünülmektedir” denildi.

Rapor sonrasında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sorgulamaları yapan 29 murakıbın gözaltına alınması talimatını verdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Savcılık, rapor doğrultusunda, sorgulama sonuçlarının murakıplar tarafından banka dışına çıkarılıp çıkarılmadığını, çıkarıldıysa nerelere veya kimlere ulaştırıldığını araştırıyor. Ayrıca şüphelilerin, FETÖ ile ilgili bağlantıları da inceleniyor.

En yoğun sorgulama aralıkta





En yoğun sorgulamanın 2013 Aralık ayında yapıldığına dikkat çekilen raporda, “Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin hesaplarının, 20-23 Aralık 2013’te iki farklı bankada iki farklı murakıp tarafından 34 defa sorgulandığı, Ethem Sancak’a ait Hedef Alliance Holding’in hesaplarının 18-27 Aralık 2013’te 4 farklı bankada 4 farklı murakıp tarafından 69 kez, Sancak’ın 4 farklı bankadaki şahsi hesabı ise 5 farklı murakıp tarafından 81 kez sorgulandığı tespit edilmiştir. Yine Aralık öncesi ve sonrası Hedef Ecza Deposu hesapları, 9 murakıp tarafından 484 kez sorgulanmıştır. İşadamı Mustafa Latif Topbaş’ın hesabı 3 murakıp tarafından 106 kez, Cengiz İnşaat’ın hesapları 13 farklı bankada 13 ayrı murakıp tarafından 429 kez sorgulanmıştır” denildi.