Gözaltındaki 16 Boğaziçilinin emniyet sorgusu başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin’e girmesi üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart’ta lokum dağıtan grubu protesto eden ve polis tarafından gözaltına alınan 16 öğrencinin emniyet sorgusu bugün başladı. Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarından Avukat Doğuşcan Aygün, gözaltındaki tüm öğrencilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tutulduğunu söyledi. 15 öğrencinin gözaltı süresi perşembe günü sona ermiş ve bu süre bir hafta daha uzatılmıştı. Bugün bir öğrencinin daha gözaltına alınmasının ardından gözaltı sayısı 16'ya yükselmişti.

Erdoğan “Terörist” demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde lokum dağıtan grubu protesto eden üniversitelilere, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diye tepki göstermişti. Dört gün önce terör örgütü propagandası suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alınmış, ‘Marksist Fikir Topluluğu’ üyesi olduğu belirtilen üç öğrenci de dün gözaltına alınmıştı.