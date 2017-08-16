T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gözaltındaki 11 gazeteciye tutuklama talebi

ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı

16 Ağustos 2017 16:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen gözaltındaki gazetecilerden 11’i hakkında tutuklama talep edildi.

ByLock kullandığı tespit edildiği iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir ve Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı’nın da aralarında bulunduğu 11 gazeteci hakkında Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından tutuklama talep edildi.

11 isim tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ETİKETLER

gazetecitutuklama talebi11 gazeteciye tutuklama talebihaberBylock

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24