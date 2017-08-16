Gözaltındaki 11 gazeteciye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen gözaltındaki gazetecilerden 11’i hakkında tutuklama talep edildi.

ByLock kullandığı tespit edildiği iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir ve Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı’nın da aralarında bulunduğu 11 gazeteci hakkında Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından tutuklama talep edildi.

11 isim tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.