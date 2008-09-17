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Yaşam

Gözaltında strese son!

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınanların stres yaşamamaları için nezarethaneye televizyon konuldu.

17 Eylül 2008 03:00

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınanların stres yaşamamaları için nezarethaneye televizyon konuldu.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İsmail Maden, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelindeki 14 nezarethaneye televizyon ve DVD oynatıcı yerleştireceklerini bildirdi.
Şimdilik sadece Asayiş Şube Müdürlüğündeki iki nezarethaneye televizyon koyduklarını belirten Maden, "Türkiye'de ilk defa böyle bir uygulamayı Erzincan'da başlattık" dedi.
Nezarethanedeki televizyonlarda eğitici programların yayımlanacağını ifade eden Maden, şöyle konuştu:
"Televizyonları Emniyet Müdürlüğümüz kendi imkanları ile aldı. DVD oynatıcıları bir vatandaşımız hediye etti. Eğitici CD'leri de Erzincan'daki bir yerel televizyondan aldık. Böylece gözaltına alınan kişilere nezarethanede oldukları sürede eğitici programlar izleteceğiz."
Erzincan Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Ateş ise uygulamanın yeni başladığını belirtti.
Nezarethanelerin AB standartlarına uygun olması için söz konusu uygulamayı yaptıklarını dile getiren Ateş, "Gözaltına alınan vatandaşların stresten uzak kalmalarını ve zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak için bu uygulamayı başlattık" diye konuştu.
Uygulamanın başarılı olacağına inandıklarını ifade eden Ateş, nezarethanede kalanlara trafik, töre, tarımda iş güvenliği, ağaçlandırma çalışmaları, tasarruf gibi konularda programlar izlettireceklerini kaydetti. 

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