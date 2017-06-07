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"Gözaltında saçlarımı kökünden kopartıp, mehter marşı ile oyun oynadılar"

İdil Kültür Merkezi baskınında gözaltına alınan Bergül Varan, kendisinin ve arkadaşlarının gözaltında işkenceye maruz kaldığını söyledi

07 Haziran 2017 03:02

İdil Kültür Merkezi baskınında gözaltına alınan Bergül Varan savcılık sorgusunda serbest kaldı. Varan, "gözaltında işkenceye maruz kaldığını" söyledi.  Varan “Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşı ile oyun oynuyorlardı” dedi.

30 Mayıs'ta Okmeydanı İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu 14 kişi bugün (6 Haziran 2017) adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 10 kişi serbest bırakıldı.

Halkın Hukuk Bürosu gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığını iddiasını twitter hesabından paylaştı. 

 

"Saçlarımı tutup, çevirip kökünden kopardılar"

 

Artı Gerçek'ten Bahar Kılıçgedik'e konuşan Bergül Varan, gözaltında yaşadıklarını, "Çok yoğun bir işkenceye maruz kaldık. Kültür merkezine baskın yaptıklarında bizi çevik kuvvet aracına bindirdiler. Burada yaklaşık 2-3 saat bizi beklettiler. İşkence burada başladı. Aracın içinde yoğun bir işkence yaptılar.  Bilerek sanki onun için hazırlanmış gibiydiler. Saçlarımı çekerken sanki yöntem öğrenmişler. Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşı ile oyun oynuyorlardı. Saçımı savuruyorlardı. Koltuğun üzeri saçla dolmuştu" sözleriyle anlattı.

 

"Neden başını kaldırdın deyip vuruyorlardı"

 

Gözaltına alınan diğer arkadaşlarına da işkence yapıldığını savunan Varan, "'Neden başını kaldırdın', 'Yukarı baktın' deyip yoğun işkenceler yaptılar. Bir erkek arkadaşımızın ensesine vura vura bayıltıyorlardı. Bir arkadaşımızın kulak zarı patladı. Başka bir arkadaşımızın gözü morluk içindeydi. Terörle Mücadele Şubesi'nde 8 gün bizi tutup, yaralarımızın iyileşmesini beklediler" dedi.

Gördüğü kötü muameleyi savcılık sorgusunda anlattığını söyleyen Varan, bunların tutanağa geçip geçmediğini ise bilmediğini  ifade etti. 

Grup Yorum'un Facebook sayfasından da şu paylaşım yapıldı:


 

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