Gözaltında kayıplara Adli Tıp tescili

Mardin Dargeçit’te yapılan kazı çalışmasında bulunan kemik parçalarının, 1995 yılında gözaltında kaybettirilen Mehmet Emin Aslan’a ait olduğu Adli Tıp tarafından tescillendi. Bu gözaltında kayıpların Adli Tıp tarafından belgelenmesi anlamına da geliyor.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporu üzerine Mardin İnsan Hakları Derneği yaptığı açıklamada, 18 yıl sonra oğlunun yanmış bir kafatasını kuyu dibinde bulan bir ailenin ‘yaşadığı sevince’ dikkat çekti. Açıklamada “Berfo Ana’nın gözleri açık gitti ama en azından İbrahim Amca’nın başında dua okuyacağı bir mezarı olacak” denildi.

1995 yılında Mardin’in Dargeçit ilçesinde, PKK ’ya yardım ettikleri gerekçesiyle Dargeçit Jandarma Komutanlığı tarafından 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 11 yaşındaki Hazni Doğan ve 28 yaşındaki Hayat Altınkaynak serbest bırakılmıştı. Ancak 7 kişiden bir daha haber alınamadı. Ailelerin yaptığı ısrarlı takip üzerine, Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmada, 2009 yılına kadar bir sonuç alınamadı. Ailelerin ve Mardin İnsan Hakları Derneği’nin ısrarlı takipleri sonucu 17 Şubat 2012 tarihinde, Dargeçit Bağözü Köyü’nde kazı çalışması yapıldı. Toplu mezar alanı olduğu ileri sürülen Bağözü Köyü çevresinde başlatılan kazı çalışmaları, 4 gün boyunca sürdü. Kazı çalışmaları sırasında bir kuyunun içinde yanmış insan kafatası ve bazı kemikler bulundu.

Bulunan kemiklerin, gözaltında kaybolan kişilere ait olup olmadığının belirlenmesi için Adil Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ilk raporda, bulunan kemiklerinden birinin gözaltında kaybolan 19 yaşındaki Mehmet Emin Aslan’a ait olduğu ifade edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi, söz konusu raporunu Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Adli Tıp Kurumu ayrıca, kaybedilen 7 kişi arasında bulunan Abdurrahman Coşkun ve Süleyman Seyhan’ın aile bireylerinden yeni kan örnekleri istedi.