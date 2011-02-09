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Politika

GÖZALTINDA KAYBOLANLAR ARAŞTIRILACAK   TBMM (A.A)

09 Şubat 2011 16:14

-GÖZALTINDA KAYBOLANLAR ARAŞTIRILACAK   TBMM (A.A) - 09.02.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, gözaltında kayboldukları iddia edilenlerin akıbetini araştıracak. Komisyon Başkanı Zafer Üskül, bugünkü toplantının ardından, Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması olayından hareketle, gözaltında iken kayboldukları iddia edilen kişilerin akıbetinin araştırılması amacıyla alt komisyon kurulduğunu açıkladı.  Komisyonda, Zafer Üskül, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekili Erdal Kalkan, CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal görev yapacak.

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