Gözaltında 'çıplak arama' iddiası Meclis'te

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 26 Haziran’da Ankara Kızılay Meydanı’nda polisin gece saatlerinde bir kişiyi darp etmesi ve çevredeki esnafın tepki göstermesiyle yaşanan gözaltıları Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’e, “Gözaltına alınan kadınların ‘çıplak’ arandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise çıplak arama emrini kim vermiştir” diye sordu.

Hakverdi’nin TBMM başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle:

26 Haziran 2015 tarihinde Ankara Kızılay’da gece saatlerinde polis, bir kişiyi darp etmiş, çevrede bulunanların duruma tepki göstermesi sonrası ise çoğunluğu akşam saatlerinde Yüksel Caddesi ve Konur Sokak’ta tezgah açanlar olmak üzere 7 kişiyi gözaltına almıştır. Gözaltına alınan kadınların ise çıplak aramaya maruz bırakıldığı bilgileri basında yer almıştır.

Bu çerçevede,

- Basında yer alan bilgilere göre Kızılay’da 26.06.2015 tarihinde gece saatlerinde polisin bir kişiyi sokak ortasında darp ettiği bilgisi doğru mudur? Doğru ise polis neden darp etmiştir

- Darp edilen kişi kimdir? Darp eden polis memurları kimlerdir?

- Darp eden polislerin tespit edilmesi ve hakkında işlem yapılması için herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

- 7 kişi neden gözaltına alınmıştır?

. Gözaltına alınan kadınların ‘çıplak’ arandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise çıplak arama emrini kim vermiştir?

- Gözaltına alınan kadınları ‘çıplak’ arayan polisler hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

- Gözaltına alınan kadınların çıplak aranmasına dair bir karar mı alınmıştır?

- Gözaltılara tepki gösterenlere, bir polis amirinin ‘buralar bizden sorulur, yan bakanı yakarım’ sözleri ile tehdit ettiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu konuda herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bu cümleyi kuran amir tespit edilmiş midir?

- ‘Buralar bizden sorulur, yan bakanı yakarım’ dediği iddia edilen amire, o bölgenin ‘sorumluluğunu’ ve ‘yakma’ yetkisini kim vermiştir?