Gözaltına alınmıştı; Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya serbest

Atatürk'e benzerliği ile tanınan İzmirli sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya, bir davada ifade vermediği gerekçesiyle Çanakkale’de gözaltına alındı. Göksek Kaya, ifadesini verdikten sonra bırakıldı. Göksel Kaya, sinema yönetmeni Sinan Çetin'in yönettiği Çanakkale Ruhu filminde Mustafa Kemal'i canlandırmıştı.

Atatürk'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve tüm Türkiye'yi dolaşarak CHP'nin çeşitli organizasyonlarında Mustafa Kemal'i canlandıran tiyatro ve sinema sanatçısı Göksel Kaya, cuma günü Çanakkale'ye gitti. Buradan Eceabat'a geçen Göksel Kaya ilçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bir davada ifade vermediği için hakkında çıkarılan yakalama kararı gereğince gözaltına alındı. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kaya, söz konusu davada ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Kaya, sinema yönetmeni Sinan Çetin'in yönettiği Çanakkale Ruhu filminde Mustafa Kemal'i canlandırmıştı.