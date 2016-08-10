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Gözaltına alınmak istenen emniyet amiri intihar etti!

Emniyet amiri Ahmet Beşli beylik tabancasını başına dayayarak tetiğe bastı

10 Ağustos 2016 10:33

Hatay’ın Belen İlçesi’nde 'paralel yapı' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmak istenen 39 yaşındaki emniyet amiri Ahmet Beşli, polislerinin gözü önünde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Sarımazı mevkiindeki Belen İlçe Emniyet Amirliği’nde meydana geldi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emniyet amiri Beşli ve iki polisi gözaltına almak için Belen İlçe Emniyet Amirliği’ne geldi. 2 polisi gözaltına alan ekipler, Beşli’nin makamına gelerek silahını teslim etmesini istedi. İddiaya göre, kendisini gözaltına almak isteyen ekibe silahını teslim etmeyen Beşli, beylik tabancasını başına dayayarak tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan Beşli, Emniyet Amirliği’ne çağrılan ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli olduğu belirtilen Beşli, hastanedeki müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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