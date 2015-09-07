Gözaltına alındığı iddia edilen HDP'li Özanli: PKK'ya değil, Barış Çadırı'na peynir ekmek götürüyorduk

Kars'ta, "PKK'nın dağ kadrosuna gıda ve ihtiyaç malzemesi götürdüğü" iddiasıyla durdurulan araçlarda bulunan HDP'li 8 kişiyle birlikte gözaltına alındığı iddia edilen HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli iddiaların gerçeği yaratmadığını ve Kağızman'daki 'Barış Çadırı'na ekmek-peynir götürdüklerini belirterek, "İddialar doğru olsa, emniyet güçleri, herkesi serbest bırakır mıydı? Yardım malzemelerine de kesinlikle el konulmadı" dedi.

Kars'ta, Kağızman ile Digor ilçeleri kırsalında bulunan PKK üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi götürdüğü iddiasıyla durdurulan üç araçta bulunan ve aralarında HDP'li milletvekilinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Milletvekilliği dokunulmazlığı olan HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli kimlik tespiti yapılmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 8 kişi ise Digor Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Haberler HDP'yi yıpratma amacı taşıyor'

Kağızman ve Digor'un kırsal kesimindeki PKK'lılara üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi götürdükleri iddiasıyla durdurulan 3 araç içindeki 8 kişinin gözaltına alınması ile ilgili haberler üzerine açıklama yapan ​HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, bazı yayın organlarındaki haberleri 'HDP'yi yıpratma politikası' olarak nitelendirdi. 13 Ağustos'ta Kağızman'a 'Barış çadırı' kurduklarını anlatan Şafak Özanli, telefonda DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Halkımızla görüşmek, buluşmak için gitmiştik. Orada bize gözaltı yapmak istediler. İddiaları; 'Dağdakilere yardım, erzak, yiyecek götürüyormuşuz.' Tabii ki bu yalan ve yanlış. Oradaki halka yetecek kadar ekmek, peynir, zeytin, elma, armut gibi şeyler aldık. Götürdüklerimiz bunlardı. Önümüzü kestiler 'ihbar var' diye. İhbar yapılmış; 'Milletvekiliyle beraber 8 kişi, 3 araç dağdaki mensuplara yardım götürüyorlar' diye. Emniyet görevlileri baktılar ne götürdüğümüze. Şu anda gerçekten kirli bir politika yürütülüyor. Yani barışa yapılan bir saldırıdır. Ben gözaltına alınmadım. Ben bir halkın iradesiyim. Yetkilerimi de biliyorum. Beni kimse gözaltına alamaz. Sadece orada 8 arkadaşım gözaltına alındığı zamanonları yalnız bırakmamak için ben de orada arkadaşlarım çıkana kadar bekledim. Eğer öyle bir şey olsaydı arkadaşlarımızı Emniyet görevlileri bırakır mıydı? Gönderilen yardım malzemelerine kesinlikle el konulmadı. Kars ve Digor Emniyet'i de biliyorlar ki bu yardımları barış çadırındakilere götürülüyor. Dün saat 14.00'de arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Saat 21.00'e kadar sürdü. Dolayısıyla geç kaldığımız için yardımlarımızı götüremedik. Arkadaşlarımızla beraber döndük. Hiç kimse bu halkın iradesini gözaltına alma hakkı yoktur. Kimlik kontrolü yapmadılar, yapamazlar da. Çünkü beni zaten tanıyorlar."