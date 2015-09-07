HDP'li milletvekili Kars'ta önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı

Kars'ta, "PKK'nın dağ kadrosuna gıda ve ihtiyaç malzemesi götürdüğü" iddiasıyla durdurulan araçlarda bulunan HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Daha sonra bu kişilerin hepsi serbest bırakıldı.

Kars'ta, Kağızman ile Digor ilçeleri kırsalında bulunan PKK üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi götürdüğü iddiasıyla durdurulan üç araçta bulunan ve aralarında HDP 'li milletvekilinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Milletvekilliği dokunulmazlığı olan HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli kimlik tespiti yapılmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 8 kişi ise Digor Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.