Gözaltına alınan Suudi prensin taşıdığı uyuşturucu, IŞİD'in kullandığıyla aynı

Beyrut'taki Refik Hairiri Uluslararası Havalimanı'nda, yanındaki 4 kişiyle birlikte uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan Suudi prens Abdülmuhsin bin Velid bin Abdülaziz'in taşıdığı 2 ton "kaptagon" hapının, IŞİD militanları tarafından yaygın şekilde kullanılan ve ticaretinin yapıldığı uyarıcı maddeyle aynı türden olduğu açıklandı.

Prensin uçağında ele geçirilen "iki ton kaptagon hapı ve biraz kokain"in, Beyrut'ta gerçekleştirilen en büyük kaçakçılık operasyonu olduğu duyurulurken, Suudi prensin fotoğrafları Lübnan basınında yer aldı.

IŞİD militanları tarafından tetikte kalabilmek için kullanılıyor

Hürriyet'in haberine göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan olayda gözaltına alınan Suudi Prensi Abdül Muhsin Bin Welid Bin Abdülaziz ile ona yardım eden dört Suudi Arabistan vatandaşının sorgusu halen devam ediyor. 1986 doğumlu olan Suudi Prensin jetinde yapılan aramalarda 40 bavula saklanmış iki ton uyuşturucunun, IŞİD tarafından kullanılan ile aynı türdeki uyarıcı madde olduğu ortaya çıktı.

Bu uyarıcının savaş sırasında tetikte kalabilmeleri için IŞİD militanları tarafından kullanıldığı biliniyor. Özellikle Reuters ve Time'ın yaptığı haberlerle geçtiğimiz yıllarda bu tür uyuşturucu ile IŞİD bağlantısı gün yüzüne çıkmıştı. Bu uyuşturucu maddenin aynı zamanda savaş ekonomisi için kullanıldığı ve Suriye’nin hapların ticaretinin yapıldığı merkez haline geldiği iddialar arasında yer alıyordu.

70'li yıllarda ilaç olarak üretilen bu uyarıcı madde 80'lerde bağımlılık yaptığı gerekçesiyle pek çok ülkede yaşaklandı ve uyuşturucu olarak sınıflandırıldı.