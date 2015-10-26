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Dünya

Suudi prens uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında

Beyrut'ta gözaltına alınan prensin, "iki ton kaptagon hapı ve biraz kokain" kaçırmaya çalıştığı belirtildi

26 Ekim 2015 21:13

Suudi prens Abdülmuhsin bin Velid bin Abdülaziz'in dört kişiyle birlikte uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındığı açıklandı. Prensin "iki ton kaptagon hapı ve biraz kokain" kaçırmaya çalıştığı bildirilirken, olayın Beyrut'ta gerçekleştirilen en büyük kaçakçılık operasyonu olduğu duyuruldu.

AFP'nin haberine göre, konu hakkında konuşan ismini vermek istemeyen güvenlik kaynağı, uyuşturucuların Suudi Arabistan'a doğru yola çıkacak bir özel uçağa yüklenmek üzere bavullara ayrıldığını söyledi. Kaynak, gözaltına alınan beş kişinin Lübnanlı yetkililer tarafından sorgulanacağını da sözlerine ekledi. 

Lübnan devlet ajansı, özel uçağın Riyad'a yolculuk yapmayı planladığını duyururken, bavul sayısının 40 olduğu kaydedildi. Kaptagon hapının Ortadoğu 'da yasak olduğu ve Suriye'de savaşanlarca kullanıldığı söyleniyor. 

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