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Magazin

Gözaltına alınan Sema Çelebi serbest bırakıldı

Çelebi’nin kaçak inşaat yaptırmak suçundan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunuyordu

05 Eylül 2016 17:51

İstanbul’da kaçak inşaat yaptırmak suçundan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunan, magazin dünyasının yakından tanıdığı isimlerden 61 yaşındaki Sema Çelebi, Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde gündüz saatlerinde gözaltına alındı. İfadesi alınan Çelebi, serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, bir dönem televizyon kanallarında yayınlanan yarışma programlarında jüri üyesi olarak ünlenen Sema Çelebi, bu sabah Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek için Kuşadası Limanı'na gelerek, feribot bileti aldı. Polis, pasaport kontrolünde Çelebi'nin İstanbul'da kaçak inşaatla ilgili hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu belirleyip, pasaportuna el koydu. Sema Çelebi, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken yakınlarını arayıp gözaltına alındığını haber verdi.

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