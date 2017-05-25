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Yaşam

Gözaltına alınan seks işçilerini karakolun önünden kaçırdılar

Araç hareket edip uzaklaşırken polislerin ateşi sonucu araçtakiler yaralandı

25 Mayıs 2017 13:52

İstanbul'un Pendik ilçesinde seks işçiliği yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın karakolun önünde duran polis aracından kaçırıldı. Polisin açtığı ateş sonucunda kaçan araçta bulunan iki kişi yaralandı. Özel bir hastaneye bırakılan yaralılardan biri hayatını kaybederken diğerinin durumu ciddiyetini koruyor.

Habertürk gazetesinden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, polis, seks işçiliği yaptıkları iddiasıyla Özbekistan uyruklu 30 yaşındaki M.A ve D.A'yı gözaltına aldı. Özbek kadınlar karakolun ardından doktor kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ine götürüldü. Polis ekibi kontrol sonrası 2 kadını tekrar araçlarına alarak Çamçeşme Karakolu'na doğru yola çıktı.

Ancak aracı kullanan polis memuru bir süre sonra takip edildiklerini fark edip hızlanarak karakolun önünde durdu.

Bu sırada karışıklıktan faydalanan polis aracından kaçan D.A. sokak arasında koşmaya başladı. M.A.'da arkadaki araca bindi. Araç hareket edip uzaklaşırken polis memurlarından biri art arda silahını ateşledi.

Araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Hastaneye bırakıp kaçtılar

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra da aracın iki yaralıyı özel bir hastaneye bıraktığı tespit edildi. Hastaneye giden polisler "Fuhuşa teşvik, aracılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından kaydı bulunan Yunus Çelik ve M.A'nın hastanede olduğunu belirledi. İlk tedavinin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edilen Yunus Çelik hayatını kaybetti. Özbekistan uyruklu M.A.'nında durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışmalara başlayan Cinayet Büro ve Pendik Asayiş Büro ekipleri araçla kaçan C.B, F.K. ve silah kullanan polis memuru R.S'yi gözaltına aldı. Kaçan Özbek kadın D.A. da yakalandı.

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