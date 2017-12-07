Gözaltına alınan Şanlıurfaspor Başkanı serbest bırakıldı

Şanlıurfaspor tesislerinde futbolcu Mertcan Çam'ın darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Birgün'ün haberine göre, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Şanlıurfaspor'da orta saha oyuncusu olarak top koşturan 22 yaşındaki Mertcan Çam, GAP Vadisi Tesislerinde Kulüp Başkanı Emin Yetim'in yakını olduğu ileri sürülen 10 kişi tarafından dövülüp, cep telefonun gasp edimesiyle ilgili polise şikayetçi olması üzerine kulüp başkanı Emin Yetim, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen başkan Yetim, sabah saatlerinde tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kulüp basın sözcüsü Reşat Toprak, yaptığı açıklamada, futbolcu Mertcan Çam'ın kulüp başkanı Yetim ve beraberindekiler tarafından önceki gün darp edildiği iddialarının ardından Yetim'in ifadesine başvurulduğunu söyledi.

Öte yandan Başkan Yetim'in gözaltı sürecinde bir grup taraftar ve kulüp yöneticileri Asayiş Şube Müdürlüğü önünde gece geç saatlere kadar destek için bekledi.