Gözaltına alınan Sanatçı Omar Souleyman sınır dışı edilmek isteniyor

Dün gözaltına alınan Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, serbest bırakıldı. Valilik ise mahkeme kararı olmadan Omar Souleyman’ı sınır dışı etmek istiyor. Omar Souleyman, sınır dışı edilmek üzere Harran’da jandarma kontrolünde bulunan göçmen kampına yerleştirildi.

Urfa’nın merkez Karaköprü ilçesinde askerlerce düzenlenen ev baskınında, ses sanatçısı Omar Souleyman, “Terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla dün gözaltına alındı. Dün gece İl Jandarma Komutanlığı’nda tutulan Souleyman, bugün Urfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü. Emniyet sorgusu biten Souleyman, savcılık talimatıyla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldı.

Harran göçmen kampına yerleştirildi

Serbest kaldıktan sonra hakkında herhangi bir somut suç olmamasına rağmen Souleyman, Valilik kararıyla Jandarma kontrolünde bulunan Haran göçmen kampına yerleştirildi. “Kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu” gerekçesiyle Valiliğin Souleyman hakkında, pasaportuna tahdit (sınırlama, kısıtlama) koyma, deport (ilgili güvenlik birimi tarafından ülkeden sınır dışı edilmek) ve idari gözetim altında tutma kararı aldı. Hala Haran göç kampında tutulan Souleyman’ın yarın Malatya geri gönderme merkezine gönderilmesi bekleniyor.

Suriye’deki iç savaş sonrası yaklaşık 10 yıl önce Urfa Akçakale ilçesine gelip yerleşen Souleyman, ekmek fırın işletiyordu.