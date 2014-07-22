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Gözaltına alınan polis şefinin ağabeyi: O kelepçe benim koçuma şereftir

İstanbul Terörle Mücadele eski Şube Müdürü Yurt Atayün paralel yapı iddiasıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınırken elleri kelepçelendi

22 Temmuz 2014 14:08

İstanbul Terörle Mücadele eski Şube Müdürü Yurt Atayün'ün ağabeyi olan Emniyet Müdürü Anadolu Atayün, kardeşinin "paralel yapı" iddiasıyla emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında hastane kontrolüne ellerinin arkadan kelepçelenerek götürülmesine "O kelepçe benim koçuma şereftir" yorumu yaptı.

Anadolu Atayün, ‘@AnadoluAtayn' hesabından, “Kısaca o kelepçeyi takanlara suç duyurusu için dilekçeyi yazmaya başladık ve mahkum olduklarını göreceksiniz.” ifadelerini yazarak gözaltı işlemi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Anadolu Atayün ayrıca, hesabı üzerinden gelecekte çıkacak af kanunun bile hukuksuzluğu örtemeyeceğini yazdı. Atayün, "Bir af kanunu ile paçayı kurtaracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar: AİHM bile olsa göreceksiniz." tweetini attı.

Anadolu Atayün'ün kardeşi Yurt Atayün'le ilgili tweetleri şöyle:

"Yurt Beyi avukatıyla gönderdik, şubeye kendi girdi, prosedürleri başlattı, hastaneye rapora götürüyorlar ve Haseki'ye yaklaşırken gazeteciler için eline kelepçe takıyorlar. Ya o kelepçe benim koçuma şereftir! Çok şükür darbeciler, ergenekoncular, PKK'lılar, Nusracılar, IŞİDciler, İran muhibleri, parasını peşin alanlar hepsi aynı anda bize küfrediyor."

 

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