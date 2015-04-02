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Gözaltına alınan öğrencileri ters kelepçeyle yere yatırıp 'Ölürüm Türkiyem' dinlettiler!

Gözaltına alınanlar arasında bulunan bir öğrenci 'Bize psikolojik ve fiziksel işkence yapıldı' dedi

02 Nisan 2015 23:20

İstanbul Üniversitesi’nde yaşanan polis baskını sırasında gözaltına alının 36 öğrencinin serbest bırakılacağı haberi üzerine Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelen 18 öğrenci ters kelepçeyle yüzükoyun yere yatırıldı, darp edildi.

Öğrencilerin, polisin müdahalesinden kaçarak Vatan Emniyet’in otoparkına sığındı sırada gözaltına alındıkları belirtiliyor. Öğrenciler “Ölürüm Türkiyem” marşının çalındığını, Haseki Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne getirilip serbest bırakılana dek dokuz saat ters kelepçeli kaldıklarını söyledi. Okuldan gözaltına alınan öğrencilerin ise çatışma çıkması üzerine binadan çıkarılmadıkları belirtiliyor.

Bianet’ten Beyza Kural’a bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci yaşadıklarını şöyle anlattı:

 “Okulda gözaltına alınan arkadaşlarımızın serbest bırakılacağını öğrenince İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gittik.

“Arkadaşlarımızı beklerken silah sesleri geldi. Koşmaya başladık. Bir arkadaşımız o sırada ayağından mermi ile yaralandı. Emniyet Müdürlüğünün yanındaki Vergi Dairesinin alt katındaki otoparka girdik.

“Beş on dakika bekledikten sonra özel tim geldi, sivil giyimlilerdi ellerindeki silahları üzerimize doğrulttular. Bizi dinlemeden dövmeye başladılar. Duvara dayayarak dövdüler.

“Ters kelepçe takarak yüzükoyun yere yatırdılar. O şekilde belki bir saat bekledik. Yerdeyken de dövmeye devam ettiler. Psikolojik ve fiziksel işkence yapıldı. Bir arkadaşımızın burnu kırıldı.

 

'Gözaltı aracında Ölürüm Türkiyem marşı çaldılar'

 

“Gözaltı aracına götürüldüğümüzde fiziksel şiddet vardı ama psikolojik şiddet çok daha fazlaydı. Ölürüm Türkiyem marşı çaldılar, elimizdeki kelepçeleri sıktılar.

“Önce Haseki Hastanesi’ne gittik. Orada uzun süre ters kelepçeyle bekledik. Bize bir darp raporu vermediler. Kontrollerin ardından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildik.

“Araç içinde bahçede bekletildik. Tek tek ifadelerimiz alındıktan sonra gece saat 02.00-03.00 gibi serbest bırakıldık.

“Yaklaşık dokuz saat ters kelepçe ile bekletilmiş olduk."

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