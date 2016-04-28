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Gözaltına alınan öğrencilere desteğe gelenler, karşıt grup tarafından darp edildi; 2 yaralı

Polis, olaylar esnasında biber gazı kullandı

28 Nisan 2016 13:30

Düzce Üniversitesi öğrencileri, ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi. Adliye önünde arkadaşlarına destek için gelen 10 kişilik gruba, yaklaşık 30 kişilik başka bir grup saldırdı. Saldırıda 2 kişi yaralanrken, adliyeye sevk edilen öğrenciler adli kontrol şartı uygulaması ile serbet bırakıldı

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Tezcan Solmaz’ın haberine göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medyada ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Düzce Üniversitesi öğrencileri R.A., A.E, M.A, U.C.B. ve M.Ş, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Polis biber gazıyla müdahale etti

 

10 kişilik grup, arkadaşlarına destek vermek için adliye önünde toplandı. Bunu öğrenen karşıt görüşlü yaklaşık 30 kişilik grup da adliyeye geldi. Kalabalık grup, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişiye taş ve sandalyelerle saldırdı. Polis ekipleri biber gazı ile müdahale ederek grupları ayırmaya çalıştı. Kalabalık grup, polisin müdahalesiyle adliye önünden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan gruptan 2 kişi yaralandı. 

Yaralılar, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, arkadaşlarına destek için toplanan diğer 8 kişiyi Emniyet'e götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.E.C, M.A, R.D., U.C.B. ve M.Ş, adli kontrol şartı uygulaması ile serbet bırakıldı. Savcılık U.C.B, M.Ş. ve R.D. hakkındaki karara itiraz edecek.

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