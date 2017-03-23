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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gözaltına alınan komiser: Hakan Şükür 17-25 Aralık operasyonlarından kısa bir süre önce TEM'i ziyaret etti

Gözaltına alınan 21 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

23 Mart 2017 14:25

ByLock kullandıkları iddiasıyla ihraç edilmesinin ardından 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan komiser O.A., Hakan Şükür'ün 17-25 Aralık operasyonlarından kısa bir süre önce Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’na geldiğini iddia etti.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları için ihraç edilen 'FETÖ' şüphelisi polislere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet amiri, başkomiser ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 21 kişi, gözaltına alındı.

Komiserden Hakan Şükür iddiası

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ'ın haberine göre gözaltına alınan Komiser O.A., ifadesinde "Hakan Şükür 17-25 Aralık operasyonlarından kısa bir süre önce Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’na geldi. Burada birkaç saat kaldıktan sonra ayrıldı. Ben de o sırada TEM Dairesi’nde çalışıyordum" dedi.

Gözaltına alınan istihbarat şubesinde görevli polis memuru C.Ç. de "15 Temmuz darbe girişimi gecesi sohbet abisi Eagle isimli program üzerinden mesaj göndererek, 'Arkadaşlar darbe oluyor. Asker gelirse silahlarınızı teslim edin, kardeş kanı dökülmesin. Bir sorun olursa Mehmet Partigöç’e xxx xxxxxx numaralı telefondan ulaşabilirsiniz’ mesajı gönderdi” şeklinde ifade verdi.

Gözaltına alınan 21 kişi, sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. 17 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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